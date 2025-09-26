Paiporta comença les seues classes amb una falta de professorat a les escoles
El curs escolar 2025-2026 ha començat a Paiporta amb una greu manca de personal docent als centres educatius públics del municipi.
Segons les dades facilitades per la regidoria d’Educació, sis dels set centres públics van iniciar les classes sense la totalitat de la seua plantilla, amb un total de 13 places docents pendents de cobrir.
A dia de hui, tres setmanes després de començat el curs, algunes d’aquestes places ja s’han cobert, però encara queden per incorporar-se fins a set docents.
Olga Sandrós, Regidora d’Educació de Catarroja
La regidora d’Educació, Olga Sandrós, ha lamentat aquesta situació i ha afirmat que “només un centre del municipi ha pogut iniciar el curs amb normalitat”, la qual cosa posa en evidència una greu falta de previsió i organització per part de la Conselleria.
A més, aquest curs, Conselleria tampoc ha cobert una plaça de professorat del Centre de Formació de Persones Adultes (EPA).
En este context, l’Ajuntament de Paiporta també ha mostrat el seu suport a les reivindicacions de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) davant la Conselleria d’Educació per la manca d’ombra als espais escolars, una qüestió que és competència autonòmica.
Des de l’Ajuntament de Paiporta, s’ha exigit a la Conselleria d’Educació la cobertura urgent de totes les vacants per tal de garantir una educació digna i en igualtat de condicions per a tot l’alumnat del municipi.