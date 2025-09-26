Quart de Poblet celebra la seua I Gala Empresarial per reconéixer la trajectòria de persones i empreses
Quart de Poblet ha acollit la I Gala Empresarial, organitzada per l’Associació d’Empresaris en col·laboració amb l’Ajuntament.
La trobada, celebrada al Centre Esportiu Militar Rei Joan Carles I, s’ha convertit en un espai de reconeixement al teixit empresarial i a les persones emprenedores, posant en valor el talent local i fomentant la innovació, la proximitat i la cohesió social.
Amb més de 800 empreses al seu parc industrial, Quart de Poblet es troba en fase de modernitzar i fer més competitiu i sostenible el seu polígon, per a la qual cosa el consistori ha invertit un milió d’euros de fons municipals i 14 milions del total que el Govern d’Espanya destina a la reconstrucció després de la DANA.
La jornada ha estat marcada pel lliurament de guardons a empreses i professionals de referència. El Premi a la Dona Directiva ha estat entregat a Nieves Galán Roldán, de Contenedores Galán, per la seua responsabilitat, lideratge i foment de bones pràctiques.
El Premi a la Responsabilitat Social Corporativa ha distingit PPG Ibérica per les seues iniciatives en sostenibilitat, economia circular i responsabilitat social, així com per la seua implicació amb la comunitat.
La mirada cap als mercats exteriors s’ha reflectit en el Premi a la Internacionalització, concedit al Grupo Alonso per la seua capacitat d’expansió internacional i la consolidació d’una xarxa comercial de referència.
Jorge Alonso, president i CEO de Grupo Alonso
La gala ha culminat amb el Premi a la Trajectòria Empresarial, atorgat a Eduardo Torres, de Molino Roca, per més d’un segle d’història empresarial caracteritzada per la creació d’ocupació, la inversió i la projecció internacional.
Finalment, s’ha atorgat una Menció Especial a la mateixa Associació Empresarial de Quart de Poblet com a mostra d’agraïment al seu paper fonamental en la dinamització del teixit empresarial de Quart de Poblet.
Amb esta primera edició, Quart de Poblet inicia una tradició destinada a enfortir la visibilitat del talent local i consolidar la gala com un espai de trobada, col·laboració i reconeixement a l’esforç del sector empresarial.