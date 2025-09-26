S’inicia la II setmana cultural de la Falla Sant Judes Tadeu
Comença la II Setmana Cultural de la Falla Sant Judes Tadeu a Alzira
Activitats culturals, gastronòmiques i d’oci per a tots els públics fins al 7 d’octubre
La programació de la II Setmana Cultural de la Falla Sant Judes Tadeu, iniciada s’ha iniciat hui durant la jornada del 26 de setembre i que s’allargarà fins al 7 d’octubre, ofereix una agenda variada i plena d’activitats per a tots els públics. Durant aquests dies, els veïns i visitants podran gaudir de propostes culturals, gastronòmiques i d’oci, amb l’objectiu de ampliar el calendari cultural de la comissió.
S’espera una gran afluència de públic, fet que confirma la relevància de l’esdeveniment dins del calendari cultural d’Alzira i l’interès de la ciutadania per participar en iniciatives que combinen cultura i entreteniment. La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira ha col·laborat amb aquest event i ha donat suport a la falla.