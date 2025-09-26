Zulima Pérez reconeix que les ajudes per a la DANA no són suficients
La comissionada destaca la necessitat de mecanismes complementaris municipals, autonòmics i estatals
Zulima Pérez, comissionada del govern per a la DANA, ha reconegut que moltes de les ajudes del consorci no arriben per cubrir als afectats en les pèrdues de la DANA.
En el torn de preguntes de la taula de debat “Dana 29-O: balanç d’una catàstrofe, preguntes i respostes”, una persona afectada va traslladar el seu cas i va denunciar que, segons els càlculs del consorci, amb 52.000 euros havia de poder reconstruir i moblar la seua vivenda de quatre plantes, completament destruïda per la riada.
En resposta, Zulima Pérez va assegurar que entén “perfectament” que moltes compensacions “no estiguen a l’altura”, i va reconéixer que “moltes vegades els diners, tant del consorci com de les ajudes, no arriben per a poder rehabilitar una casa”.
També va desmentir que els perits del consorci reben primes per rebaixar la valoració de les pèrdues i va explicar que, en gran part, s’ha recorregut al peritatge a través de l’Institut Valencià de l’Edificació.
La comissionada va remarcar que, davant de situacions com esta, han d’existir altres mecanismes d’ajuda des de l’àmbit municipal, autonòmic i estatal. Entre estes opcions va destacar la col·laboració dels serveis socials municipals, així com la possibilitat de reallotjament en habitatges posats a disposició tant per l’Estat com per la Generalitat i els ajuntaments.
Segons Pérez, en este tipus de catàstrofes “hi ha persones que poden eixir guanyant, però molta gent ix perdent,”, i va insistir que l’estat estarà amb les víctimes per ajudar-les i en l’ajuda de les institucions.