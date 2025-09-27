Agricultura concedeix les ajudes ‘Ticket Rural’ 2025 per valor de 1,2 milions d’euros a 66 projectes emprenedors

1,2 milions d’euros per impulsar 66 projectes emprenedors en zones rurals de la Comunitat Valenciana
Les ajudes ‘Ticket Rural’ fomenten noves microempreses, diversifiquen l’economia i afavoreixen l’arrelament poblacional
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha concedit les ajudes “Ticket Rural” 2025, dins del marc de les ajudes LEADER per a estratègies de desenvolupament local participatives previstes en el PEPAC 2023-2027.
La resolució, publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), beneficia 66 projectes emprenedors de les 11 zones rurals LEADER de la Comunitat Valenciana, amb una dotació total de 1.200.000 euros.
Aquestes ajudes, gestionades pels Grups d’Acció Local (GAL) i cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Generalitat Valenciana, tenen com a objectiu impulsar la creació de noves microempreses no agràries, diversificar l’economia local i afavorir la fijació de població en zones rurals.
Cada beneficiari rebrà una ajuda directa de fins a 19.000 euros, distribuïda en dos pagaments durant 2025 i 2026, segons el compliment del pla empresarial presentat.
La directora general d’Aigua i Desenvolupament Rural, Sabina Goretti Galindo, ha destacat la importància del programa: “Aquestes ajudes són fonamentals per combatre la despoblació i dinamitzar el teixit econòmic del món rural. Les noves oportunitats permeten que la gent jove puga quedar-se i emprendre.”
Galindo ha ressaltat també que els projectes seleccionats són idees innovadores i amb arrelament local, demostrant que el medi rural té molt a aportar en termes de sostenibilitat, ocupació i qualitat de vida.
Distribució de les ajudes per zones LEADER
- Maestrat-Plana Alta (Zona 1): 10 projectes, 178.000 euros
- Altmaesports (Zona 2): 12 projectes, 228.000 euros
- Associació per al Suport al Desenvolupament Integral de les Comarques d’Interior (Zona 3): 3 projectes, 57.000 euros
- Associació Palància-Mijares (Zona 4): 3 projectes, 38.000 euros
- Castelló Sud (Zona 5): 2 projectes, 36.000 euros
- Desenvolupament Rural Turia-Calderona (Zona 6): 12 projectes, 224.000 euros
- Associació per al Desenvolupament Rural Sostenible (Zona 7): 11 projectes, 193.000 euros
- Associació per al Desenvolupament Sostenible dels Municipis del Caroig, Serra Grossa i Riberes del Xúquer (Zona 8): 1 projecte, 17.000 euros
- Associació Som Rurals (Zona 9): 3 projectes, 55.000 euros
- Rural Muntanya d’Alacant (Zona 10): 3 projectes, 53.000 euros
- Associació per a la Sostenibilitat i Innovació Rural (Zona 11): 7 projectes, 121.000 euros
En total, són 1,2 milions d’euros per a 66 projectes nous que contribuiran a impulsar el desenvolupament local i l’arrelament rural a la Comunitat Valenciana.