Èxit rotund en la presentació de la Plataforma de Solidaritat amb Palestina de Sueca

La plaça de Sueca s’ompli de gom a gom per mostrar suport al poble palestí
Associacions, col·lectius i ciutadania es mobilitzen en la presentació de la plataforma
La Plataforma de Solidaritat amb Palestina de Sueca va celebrar ahir, divendres 26 de setembre, el seu acte de presentació amb un gran èxit de participació, que va reunir nombroses persones, associacions i organitzacions ciutadanes vingudes de tota la comarca. La iniciativa respon a la urgent necessitat de donar visibilitat a la situació crítica que viu el poble palestí.
A l’acte hi van acudir, a títol personal, diverses autoritats polítiques municipals, i tots els assistents van mostrar el seu suport i compromís amb la població de Gaza. La plaça va estar plena de gom a gom, amb pancartes de suport al poble palestí i de condemna al govern israelià, la participació de la Muixeranga de Sueca, que va oferir figures al so de la dolçaina i el tabal, i la lectura de manifestos de repulsa a càrrec de diferents col·lectius.
Tot i que la Plataforma valora aquest primer acte com un èxit de mobilització i visibilització, insisteix en la necessitat de continuar amb noves accions, que s’anunciaran pròximament a través de les seues xarxes socials. La plataforma anima la ciutadania a mantindre’s informada i a sumar-se a les pròximes convocatòries en defensa del poble palestí.