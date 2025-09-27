Fortes pluges dilluns i dimarts a la Comunitat

Alerta taronja a la Comunitat Valenciana: s’esperen pluges intenses de fins a 250 l/m² dilluns 29 i dimarts 30 de setembre.
Recomanacions d’Emergències: evita zones inundables, segueix la informació oficial al 112 i extrema precaucions en els desplaçaments.
La Conselleria d’Emergències i Interior, a través del Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana (CCE), ha emés un avís especial davant la previsió d’un episodi de pluges fortes i persistents, que podrien anar acompanyades de calamarsa, els dies 29 i 30 de setembre a la Comunitat Valenciana.
Segons la predicció d’AEMET, les majors intensitats i acumulats es concentraran al sud de la Comunitat, especialment a la província de València, on podrien superar-se els 200/250 l/m² entre el dilluns i la matinada del dimarts.
El CCE ha activat la alerta taronja per pluges i groga per tempestes en tota la província de València; alerta taronja per pluges al litoral nord d’Alacant i groga a la resta de la província; i alerta taronja per pluges i tempestes al litoral nord de Castelló, amb groga a la resta del territori.
Recomanacions i mesures preventives
L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) recomana als ajuntaments i organismes competents que mantinguen la màxima atenció i activen amb antelació els protocols d’actuació davant possibles inundacions. També recorda la importància de seguir la informació i els consells a través de fonts oficials, com el telèfon únic 1·1·2, la web www.112cv.gva.es, el perfil de X @GVA112 i l’App GVA 112 Avisos.
Als municipis on encara continuen els treballs de recuperació de la DANA d’octubre de 2024, es recomana una vigilància especial, sobretot per als treballadors i maquinària pesada, davant la possibilitat d’haver de desallotjar les zones de treball.
Entre les mesures preventives s’aconsella:
- Evitar l’estacionament de vehicles en zones inundables com antics llits, marges de rius i barrancs.
- Senyalitzar i impedir el trànsit en guals inundables.
- Informar de la situació de risc en zones d’acampada o esdeveniments.
- Repassar els consells de protecció civil disponibles en les plataformes oficials.
Finalment, el CCE recorda als municipis que poden consultar la Guia de recomanacions per a ajuntaments davant fenòmens meteorològics adversos a través d’aquest enllaç oficial: Guia de recomanacions.