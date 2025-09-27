La Fundació Bancaxa acollirà les obres mestres de Sorolla des del 3 d’octubre

El tancament temporal del Museu Sorolla permet reunir a València obres difícils de veure juntes
La Fundació Bancaxa exhibirà peces icòniques com Paseo a la orilla del mar o ¡Triste herencia! fins al febrer de 2026
Rafael Alcón, president de la Fundació Bancaixa i Enrique Varela, comissari de l’exposició i director del Museu Sorolla al costat de l’obra ‘La siesta’ (1911)
La Fundació Bancaxa es convertirà a partir del 3 d’octubre en seu temporal d’algunes de les obres més emblemàtiques de Joaquín Sorolla, procedents del Muse Sorolla de Madrid, que roman tancat al públic mentre es duen a terme les obres d’ampliació i rehabilitació. Aquesta situació excepcional ha fet possible reunir un conjunt d’obres que difícilment poden coincidir totes en una mateixa exposició.
La mostra, titulada Sorolla. Obras maestras del Museu Sorolla, està produïda per la Fundació Bancaxa, el Ministeri de Cultura, el Museu Sorolla i la Fundació Museu Sorolla, i oferirà a València una selecció extraordinària de 60 obres, de les quals 59 viatjaran des de Madrid. Entre elles destaquen pintures tan conegudes com Paseo a la orilla del mar, El baño del caballo o La siesta, que permetran recórrer la trajectòria vital i artística del pintor.
Les obres dialogaran amb el llenç ¡Triste herencia!, pertanyent a la col·lecció de la Fundació Bancaxa, amb què Sorolla va guanyar el Grand Prix a l’Exposició Universal de París del 1900, peça clau en la seua consagració internacional.
El projecte està comissariat per Enrique Varela, director del Museu Sorolla, i es dividirà en diverses seccions: els anys de formació a València i Itàlia; la consolidació de la seua personalitat artística a Madrid; la mestria en el retrat amb escenes familiars; la iconografia marina tan present en la seua obra; la seua pintura intimista de jardins; la crònica plàstica de l’Espanya del seu temps; i la seua estada a la Cala de San Vicente (Mallorca) en 1919, el seu últim viatge per pintar el Mediterrani abans de morir.
La exposició obrirà les portes el 3 d’octubre i es podrà visitar a la seu de la Fundació Bancaxa fins al 8 de febrer de 2026.