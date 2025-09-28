Emergències demana a la població extremar les precaucions davant l’episodi de pluges i tempestes a la Comunitat Valenciana

El CCE ha enviat un avís d’alerta als mòbils de les zones del litoral nord de la província de Castelló i a tot el litoral de la província de València per advertir de l’activació de l’alerta roja.
El conseller d’Emergències i Interior demana la “màxima precaució” en els desplaçaments i que la població “sempre s’informe sobre la situació meteorològica”.
Emergències està traslladant, des d’ahir, tots els avisos als ajuntaments i a les agències implicades en el seguiment de la preemergència.
Tots els consells de protecció civil dirigits a la població es poden consultar en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; en la xarxa X @GVA112 o a través de l’App GVA 112 Avisos.
L’Eliana. El Centre de Coordinació d’Emergències (CCE) ha mantingut una reunió de coordinació amb tots els organismes i institucions competents en matèria d’Emergències i de Seguretat per a fer seguiment i adoptar les mesures necessàries davant l’episodi de pluges i tempestes previst per a hui, demà i dimarts a la Comunitat Valenciana. Des del CCE es demana a la població extremar les precaucions davant la previsió de fortes precipitacions.
La reunió, que ha tingut lloc a l’Eliana, ha comptat amb la presència del conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, alts càrrecs de la Conselleria i representants de les diferents agències implicades en l’emergència (bombers dels sis SPEIS, bombers forestals de la Generalitat Valenciana, Delegació del Govern, l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), les confederacions hidrogràfiques de l’Ebre, el Xúquer i el Segura, responsables de Carreteres i de la Conselleria de Sanitat, entre altres institucions).
Actualment, el CCE té activada per a hui una alerta roja per pluges en el litoral nord de Castelló i en tot el litoral de València. A més, també hi ha una alerta taronja per pluges i tempestes en l’interior de València i una groga en l’interior de Castelló.
Demà dilluns, el litoral de València estarà en alerta roja per pluges; i l’interior i litoral sud de Castelló, l’interior de València i el litoral nord d’Alacant, estaran en risc taronja; groga, en el litoral sud d’Alacant. Segons l’AEMET, es preveuen acumulats que podrien arribar als 180 mm en 3 o 4 hores a Castelló i en 12 hores a València.
El conseller Valderrama ha explicat que “tenim un episodi de possibles pluges torrencials, com ens informa l’AEMET, que té en alerta la Comunitat Valenciana”. Ha detallat que l’alerta roja “és efectiva a partir de les 20 hores de hui en el litoral nord de Castelló, i a partir de les 4 del matí del dilluns en el litoral sud i en el litoral nord de la província de València”.
El conseller ha recordat que “és fonamental mantindre’s informat en tot moment, perquè la situació és inestable i on ara tenim una alerta taronja pot canviar a una alerta roja. Si ocorreguera, la població seria puntualment informada”.
També ha destacat la importància de l’autoprotecció i ha enumerat consells com evitar desplaçaments innecessaris i, en cas de fer-los, adoptar les màximes mesures de seguretat i informar-se sempre de la situació meteorològica.
Davant els avisos de nivell roig per pluges comunicats per l’AEMET, el CCE ha enviat un avís d’alerta als mòbils del litoral nord de Castelló i a tot el litoral de València.
A més, el servei del telèfon únic d’emergències 1·1·2 ha sigut reforçat i es recorda que és el punt de contacte per a qualsevol situació d’emergència.
Mesures adoptades per les conselleries
- Serveis Socials, Igualtat i Habitatge: s’ha recordat a les residències i centres socials les mesures a adoptar, es tanquen els recursos diürns (centres de dia i de majors) en municipis amb alerta roja i en els d’alerta taronja on l’ajuntament decidisca tancar escoles.
- Sanitat: enviat SMS a la població indicant que si el clima és advers no acudisquen a cites o intervencions, que seran reprogramades.
- Innovació, Indústria, Comerç i Turisme: les estacions d’ITV en zones d’alerta roja romandran tancades.
- Labora: les oficines de servei d’ocupació tancaran dilluns.
- Justícia i Administració Pública: s’activa el protocol de teletreball en alerta roja, excepte en serveis essencials.
- Medi Ambient, Infraestructures i Territori: suspensió de les obres de la Generalitat i recomanació de no acostar-se a obres en cursos fluvials.
- Transport públic (FGV, TRAM, autobusos): possibles variacions en funció de les circumstàncies.