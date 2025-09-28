Sanitat reforça el transport sanitari amb 40 noves ambulàncies i l’ampliació d’horari de 7 unitats

La Conselleria de Sanitat incorpora 40 noves ambulàncies i amplia l’horari de 7 unitats de SVB per a reforçar l’atenció d’urgències
La mesura, amb una inversió de 7 milions d’euros, busca millorar la resposta davant l’increment d’activitat i garantir una cobertura adequada en èpoques de major demanda
La Conselleria de Sanitat ha reforçat la flota de transport sanitari amb la incorporació de 40 noves ambulàncies i l’ampliació de l’horari de funcionament de 7 unitats de Soport Vital Bàsic (SVB), amb l’objectiu de millorar la capacitat de resposta en l’atenció a les urgències.
En concret, s’han incorporat 36 noves unitats de transport no assistit (TNA), 1 SVB amb base a Peníscola i 3 unitats SAMU, que estaran operatives tres mesos a l’any per a reforçar les tres províncies durant l’estiu i en períodes de gran afluència, com Falles, Magdalena o Sant Joan.
Bases logístiques i noves incorporacions
Des de l’1 de setembre funcionen noves ambulàncies amb bases en València, Villar del Arzobispo, Alzira, Riba-roja de Túria, Torrent, Xàtiva, Alacant, Dénia i Oriola.
A més, al juliol ja es van incorporar unitats a Vinaròs/Benicarló, Sogorb, Sagunt, Gandia, Benidorm i Torrevella.
Pel que fa al transport no urgent, 21 ambulàncies han reforçat diferents departaments de salut com els de Vinaròs, Castelló, La Plana, Sagunt, La Fe, València General, La Ribera, Gandia, Dénia, Xàtiva, Alcoi, Sant Joan, Elda, Orihuela, Torrevella, Manises i Elx-Crevillent. També s’ha ampliat de 8 a 12 hores l’horari d’una unitat a Alacant.
Ampliació d’horaris en SVB
A banda de la nova unitat de Peníscola, Sanitat ha decidit ampliar el funcionament de 12 a 24 hores en les ambulàncies de Cullera, Alaquàs, Castelló de Rugat, Monòver, Callosa de Segura i Guardamar de Segura.
Cal destacar que el 40 % de l’activitat dels SVB correspon a resposta d’emergències, un 55 % a transport urgent de major gravetat i un 5 % a trasllats interhospitalaris. En 2024 aquestes unitats van realitzar una mitjana de 754 serveis diaris a la Comunitat Valenciana.
Creixement de l’activitat i inversió
Durant l’últim any es van registrar 1.411.777 mobilitzacions de transport no urgent i 388.053 eixides d’ambulàncies d’urgències i emergències. Açò suposa un augment del 7 % respecte al 2019 en activitat no urgent i quasi un 21 % en resposta a urgències.
La mesura ha suposat una inversió de prop de 7 milions d’euros, amb la finalitat d’augmentar l’eficiència dels recursos i garantir una atenció adequada en transport sanitari programat i urgent.