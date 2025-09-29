AVA-ASAJA alerta dels efectes del temporal sobre l’agricultura valenciana

Efectes preocupants per a l’arròs i les hortalisses, però positius per a cítrics, caquis i cultius de secà
La manca d’infraestructures hidràuliques continua generant preocupació després de la DANA de l’any passat
L’Alerta roja afecta també al sector agrari de València i Castelló. L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) expressa la seua preocupació pels possibles efectes del temporal sobre els cultius.
De moment, l’organització agrària destaca com a conseqüències preocupants la interrupció de la siega de l’arròs al Parc Natural de l’Albufera, l’excés d’humitat en parcel·les anegades, com les carxofes del Baix Maestrat, i la caiguda de pedra en diversos termes de la Plana Baixa. Tot i això, el sector es manté en alerta davant nous sinistres que podrien produir-se per les pluges torrencials, com desbordaments de cauces a La Safor i l’Horta, arrastres de terra, fortes ratxes de vent i pedrisco.
Les pluges han paralitzat la collita de moltes produccions, incloent citrics temprans, la verema, ametles i els primers caquis de la temporada. El cultiu més vulnerable és l’arròs, que es trobava en plena siega, i la humitat excessiva podria afectar directament el gra.
Altres zones afectades per encharcaments són terres properes a barrancs i parcel·les ja castigades per la DANA del 29 d’octubre de 2024. Els camps de hortalisses, com les carxofes de Benicarló, podrien patir problemes d’asfíxia radicular per l’excés d’aigua.
El pedrisco ja ha causat afectacions a la Plana Baixa, especialment a Artana, Onda, la Vall d’Uixò, Nules i La Vilavella, zones que ja van patir danys per la pedra al juliol. També preocupa l’aigua que baixa des de la Sierra d’Espadà, on només al matí s’han registrat 160 litres per metre quadrat.
El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha afirmat que “estem preocupats per les alertes emeses; continuarem pendents dels danys que puguen produir-se per acumulacions i desbordaments. De moment, la pluja ha estat positiva per millorar el calibre de cítrics, caquis i alvocats, per alleujar el dèficit hídric dels arbres de secà com els oliverars, i per recuperar pastures i alimentar el bestiar després d’un estiu sec. Però seguirem molt atents, perquè fa un any vam patir una DANA devastadora i sabem el dany que pot causar al sector agrari”.
A més, Aguado ha subratllat que “un any després de la DANA, les infraestructures que caldria reacondicionar o construir per prevenir o minimitzar els danys continuen pendents. Quantes DANAs més caldran perquè es facen les infraestructures hidràuliques necessàries?”