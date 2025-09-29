RIBERA
El desbordament del barranc de la Saleta colpeja Aldaia en la primera gran incidència de les pluges de 2025

Els serveis municipals treballen des de la matinada per minimitzar els efectes de l’avinguda

L’Ajuntament recomana prudència i estacionar en zones segures com la Pedrota o el barri del Crist

La borrasca extratropical que està colpejant la Comunitat Valenciana sota alerta roja ha deixat una de les seues primeres incidències greus a Aldaia, on el barranc de la Saleta s’ha desbordat aquesta matinada.

Tot i la intensitat de la pluja i els moments de nerviosisme, no es va haver d’evacuar cap veí. Les barreres de contenció i les canalitzacions van resistir i van evitar danys majors, segons va confirmar l’alcalde del municipi, Guillermo Luján.

A partir de les quatre de la matinada, els serveis municipals treballen sense parar per reduir els efectes de l’avinguda, centrant-se sobretot en punts sensibles del barranc.

Ara, amb la pluja ja més calmada, l’Ajuntament ha fet una crida a la prudència: recomana no eixir de casa i deixar els vehicles en zones segures com el pàrquing de la Pedrota o al barri del Crist.

