La comarca de l’Horta encara més afectada per les pluges de setembre

Els ajuntaments de la Ribera i l’Horta mantenen els protocols d’emergència davant la incertesa meteorològica
Malgrat els registres moderats, la previsió d’episodis més intensos obliga a extremar la precaució
La comarca de l’Horta és la més malparada, les ciutats d’esta comarca és on més ha plogut. Aldaia, amb 67,6 litres per metre quadrat registrats al barri del Crist. Allí, el barranc de la Saleta s’ha desbordat.
Mentrestant, al voltant del barranc del Poyo, la situació ha sigut més tranquil·la. Xiva només ha recollit 23,4 litres, Picanya 21,8 i Catarroja 11,2. Paiporta, un dels municipis que pitjor ho va passar amb la dana del 29 d’octubre, s’ha quedat en 14,2 litres al començament d’aquesta alerta roja.
Malgrat que els registres de moment no són tan dramàtics com es temia, Protecció Civil i els ajuntaments mantenen la vigilància activa. La previsió continua sent incerta i el temor és que, en les pròximes hores, la borrasca descarregue amb més intensitat en zones que encara no s’han vist tan afectades.
Pel que fa a la comarca de la Ribera, afronta una nova jornada d’incertesa sota l’ombra de l’alerta roja decretada per Aemet. Encara que la nit ha passat amb menys intensitat de la prevista, així i tot els ajuntaments d’aquestes comarques no baixen la guardia.
Els registres de la matinada mostren xifres moderades: al vall de la Casella, a Alzira, s’han recollit 22 litres per metre quadrat, mentre que Llaurí i Favara s’han quedat en 19,1 i 18,4, respectivament. En altres municipis, com Antella, Castelló, Gavarda, Benifaió o la Pobla Llarga, la pluja directament no ha arribat.
Tot i aquestes dades discretes, el risc no ha desaparegut. Les previsions indiquen que la borrasca encara pot deixar pluges més fortes al llarg del dia i els ajuntaments mantenen els protocols d’emergència activats.
Des dels consistoris es recomana evitar desplaçaments innecessaris i extremar les precaucions, sobretot als municipis més vulnerables després de la dana passada, on part de les infraestructures de clavegueram encara no estan totalment reparades.
La sensació general és clara: la tempesta encara no ha dit l’última paraula.