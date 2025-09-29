Quart de Poblet tanca ponts, talla accessos i atén inundacions durant l’alerta roja sense incidències greus

Reforç de la presència policial a tot el municipi amb la totalitat de la plantilla de la Policia Local com a mesura de prevenció
El servei especial de vigilància coordina els diferents Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat: Policia Nacional, Guàrdia Civil, Bombers i Emergències
Els serveis municipals de Brigada i de neteja s’han fet càrrec del manteniment i la neteja de l’alçantarillat
El fort episodi de pluges ha deixat diverses incidències al municipi, totes elles sense gravetat i resoltes pels serveis municipals i la Policia Local. L’Ajuntament, presidit per l’alcaldessa Cristina Mora, va convocar el CECOPAL després de l’activació de l’alerta roja per fortes precipitacions, amb l’objectiu de reforçar les mesures de prevenció i seguretat.
Entre les actuacions adoptades destaca el tancament d’accessos a zones inundables i al Barranc del Poyo, així com del túnel de l’avinguda 9 d’Octubre i altres punts de risc. També es va intervindre davant una trapa de sanejament aixecada amb risc per al trànsit.
A més, es va establir un reforç policial amb la totalitat de la plantilla de la Policia Local, que treballa de manera coordinada amb Policia Nacional, Guàrdia Civil, Bombers i Emergències. Esta vigilància especial inclou el riu, barrancs, el Parc Fluvial i el Pont Romà, així com zones industrials i vies de servei.
Els serveis municipals de Brigada i de neteja s’han fet càrrec del manteniment i neteja de l’alcantarillat per a evitar col·lapses per acumulació de residus. També es va suspendre la recollida de fem i es va demanar a la ciutadania que no traga bosses fins que finalitze l’alerta.
Durant la passada nit es van registrar inundacions puntuals al barri de Sant Josep i en alguns habitatges, totes elles resoltes sense conseqüències greus.
Finalment, continuen vigents les mesures establides ahir: suspensió de classes en tots els nivells, cancel·lació d’activitats lúdiques i esportives, i tancament d’instal·lacions municipals, parcs i jardins.
Amb este dispositiu, el consistori reafirma el seu compromís amb la seguretat ciutadana i posa en valor la tasca de la Policia Local i dels equips d’emergències, fonamentals per a oferir una resposta ràpida i eficaç davant fenòmens meteorològics extrems.