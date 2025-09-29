València reprén les classes demà excepte en zones inundables i la façana marítima

L’alcaldessa María José Catalá ha explicat que la decisió s’adopta amb motiu del canvi de l’alerta per a este dimarts, 30 de setembre, de groga a taronja decretada per l’AEMET
El CECOPAL, constituït formalment des d’ahir a les 13:00 hores, “es manté actiu, en alerta i prenent decisions”
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha informat després de la reunió del CECOPAL que ha tingut lloc a la sala CISE en la Central de Policia Local de València, que l’activitat lectiva es reprén demà, dimarts 30 de setembre, en tots els centres educatius de la ciutat i només estaran suspeses en les que es van fixar en la Comissió de Seguretat Ciutadana de Protecció Civil, és a dir, “els que segons el Patricova estan en zones inundables i els afectats per la DANA. A més s’ha inclòs en esta suspensió als centres de la façana marítima (Natzaret, Malva-rosa, Cabanyal-Canyamelar, Pinedo i el Saler), perquè el temporal se centra també en la nostra zona litoral”, ha apuntat Catalá.
Segons ha explicat l’alcaldessa, esta decisió “es pren amb motiu del canvi d’alerta de groga a taronja, decretada per l’AEMET, per al dia de demà. A priori passàvem a alerta groga esta nit i durant el dia de demà, però fa escassos moments que ha canviat eixa alerta a taronja”.
Així mateix, María José Catalá ha indicat que el CECOPAL, constituït formalment des d’ahir a les 13:00 hores, “s’ha mantingut actiu, en alerta i prenent decisions. Ahir vam adoptar la mesura de la suspensió de l’activitat docent, així com el tancament dels centres educatius, suspensió d’activitats de la Fundació Esportiva Municipal i la resta d’activitats a la ciutat de València”.
“Seguim pendents de l’evolució del temporal que, possiblement, arriben durant esta vesprada i nit les hores més complicades per a la ciutat, per la qual cosa, reiterem a tota la ciutadania que evite els desplaçaments al màxim possible durant la tard-nit de hui i es mantinga informada a través dels canals oficials”, ha remarcat Catalá.
Finalment, la primera edil ha assenyalat que des del CECOPAL “hem estat pendents durant tota la nit del temporal i, afortunadament, no hem tingut incidències greus a la ciutat i tampoc Bombers ens ha comunicat cap circumstància extraordinària, però continuem treballant, per això, hem baixat la densitat del trànsit entre un 50 i un 70 %, i això ens ajuda també a afrontar esta emergència de forma més raonable”.