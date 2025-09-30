Albalat de la Ribera acull la V Gal·la de l’Esport carregada de novetats

Homenatge als esportistes locals d’Albalat de la Ribera
Novetats de la gal·la i guardonats del concurs de fotografia
La Casa de la Cultura d’Albalat de la Ribera va acollir el passat dissabte 27 de setembre la Cinquena Gal·la de l’Esport, un acte que tracta de donar visibilitat i retre homenatge a tots els esportistes del municipi.
Melissa Fons, Regidora d’Esports d’Albalat de la Ribera, destacava que existixen dos modalitats: la modalitat A, que inclou tots aquells esportistes que formen part d’una associació esportiva del municipi, i la modalitat B, que arreplega tots aquells que formen part d’altres clubs o associacions. Segons Melissa, l’objectiu és donar visibilitat a tots els esportistes.
L’alcalde, José Antonio Roig, assenyalava que “açò és un premi” i mostrava estar “molt orgullós” del treball i esforç dels participants.
A més, aquesta cinquena gal·la ha comptat amb dues novetats:
- El concurs de fotografia “Albalat amb l’esforç”, destinat a totes les associacions esportives del municipi que vulguen donar-se a conéixer.
- L’adhesió del municipi a la Setmana de l’Esport, impulsada per la Unió Europea, que es celebra del 23 al 30 de setembre.
Pel que fa als guardonats:
- Modalitat A: Daniel Escrivà, de la Colla Excursionista d’Albalat, i Adrian Soler, de l’Atleti Club d’Albalat.
- Modalitat B: Mara Latorre, Nadia Sancho, Mara Balúfer, Hugo Montagut, Leire i Mireia Badía, Raquel Oliver, Xavi Blasco, Aina Sánchez, Carla Soler, Martina, Aroa i Aura Perales, i Javier Zamora. Tots ells van rebre el premi amb gran satisfacció tot i la seua curta edat.
Algunes reaccions dels guardonats:
- Carla Soler: orgull i alegria.
- Aroa Perales i Hugo Montagut: emoció al rebre el premi.
- Aura Perales: alegria i entusiasme, “m’agrada molt“.
- Mara Latorre: reconeixement de l’esforç i la superació diària.
- Leire i Mireia Badía: orgull com a esportistes i motivació per a apuntar-se a noves activitats.
- Adrian Soler: reconeixement al treball en equip i l’esforç personal.
Pel que fa al concurs de fotografia, els guardonats van ser:
- Primer premi: els Tritons, amb una fotografia de Fran Samper.
- Segon premi: la Colla Excursionista d’Albalat, amb una fotografia de Vicent Palomares.
- Tercer premi: la Penya Ciclista Sucro.
Albalat de la Ribera es mostra així amb orgull i gratitud per l’esforç de tants esportistes que dia a dia es deixen la pell per arribar a ser els millors en la seua modalitat.