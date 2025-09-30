Albalat de la Ribera demana ajuda a Diputació per restaurar la font de Manuel Boix

Més d’un any després del robatori, Albalat continua cercant suport institucional
La restauració de la font podria costar més de 100.000 euros
Més d’un any després del robatori de tres escultures de Manuel Boix a la font de la Plaça de la Cort d’Albalat de la Ribera, el consistori continua demanant ajuda a la Diputació de València per a la seua restauració. Els fets tingueren lloc a l’agost del 2024, quan dues persones, posteriorment detingudes per robatori, danys i pertinença a grup criminal, furtaren fins a tres de les figures que confomen el conjunt escultòric i danyaren altres, actuant en diverses ocasions.
L’alcalde de la localitat, José Antonio Roig, va denunciar els fets a la Guàrdia Civil, que finalment va poder accedir a les imatges de l’últim intent de robatori gràcies a una càmera activada pel consistori i va localitzar el cotxe utilitzat per arrancar les estàtues, així com dues d’elles en diversos establiments de reciclatge de metalls de Corbera, Alzira i Paterna.
Tot i que el valor de mercat de les figures de bronze ronda els 300.000 euros, la seua restauració costaria a les arques municipals uns 100.000 euros, més les despeses de mà d’obra per retornar la font, que ha patit també danys estructurals, al seu estat inicial.