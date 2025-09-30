El Govern d’Espanya assumirà la reparació del pont històric de Quart de Poblet danyat per la DANA

El Consell de Ministres aprova una inversió de 146.416 euros per a la seua rehabilitació i recuperació
Es tracta d’un element de gran valor patrimonial i clau per a la mobilitat entre Quart de Poblet i Paterna
El Consell de Ministres ha acordat este dimarts incloure la recuperació del pont històric que connecta Quart de Poblet i Paterna dins de les actuacions del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible sobre infraestructures afectades per la DANA del 29 d’octubre de 2024.
La inversió prevista ascendeix a 146.416 euros (IVA inclòs) i permetrà la seua completa rehabilitació. L’actuació s’ha declarat d’interés general, utilitat pública i urgència, i el Ministeri establirà els mecanismes adequats per a garantir una execució ràpida.
La alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha agraït el compromís del Govern d’Espanya i ha subratllat que “el pont històric és un dels elements patrimonials més importants del nostre municipi i la seua recuperació és clau per a vertebrar la mobilitat municipal i metropolitana de forma segura per a la ciutadania”.
Actuacions previstes
Els treballs inclouran la consolidació estructural dels elements portants, la restauració del ferm i dels sistemes de drenatge, així com la reposició de baranes, enllumenat i senyalització. Finalment, es contemplen mesures de protecció davant futures crescudes, en coordinació amb les autoritats hidràuliques competents.
L’objectiu d’estes actuacions és garantir la seguretat, preservar el valor patrimonial del pont i restablir una connexió clau entre Quart de Poblet i Paterna.