El Mareny de Barraquetes respira tranquil després d’un dia de pluja torrencial

Més de 200 litres per metre quadrat i ratxes de vent de 110 km/h sacsegen el municipi
Els veïns del Mareny recuperen la calma després de l’episodi de pluges torrencials
El Mareny de Barraquetes va patir les hores més intenses de l’Alerta Roja per pluges. La situació d’aquesta població litoral va deixar més de 200 litres per metre quadrat en la jornada d’ahir i ratxes de vent que van superar els 110 km/h.
La pluja va començar de manera forta cap a les quatre de la vesprada, encara que des de les primeres hores del matí ja s’havien registrat precipitacions. Segons l’alcalde, Jordi Sanjaime, es tracta d’una situació meteorològica que mai abans s’havia viscut al municipi.
La combinació de pluja i fortes ratxes de vent va complicar la situació fins al punt que les connexions telefòniques no funcionaven correctament, agreujant la preocupació dels veïns i veïnes del Mareny.
Tot i que l’alerta per pluges ha passat a nivell taronja fins a les 12 del migdia, les precipitacions al Mareny de Barraquetes han anat remetent. Afortunadament, no s’ha produït cap emergència greu que haja requerit la intervenció dels cossos i forces de seguretat de l’Estat.
Amb la mirada posada al cel, el Mareny de Barraquetes recupera a poc a poc la calma després dels intensos episodis de pluja i vent d’aquesta setmana. Després de viure moments de gran tensió i incertesa, la població costanera respira alleujada en comprovar que la situació ha millorat i que, finalment, es pot tornar a la normalitat.