El PSPV-PSOE exige a Mazón que aclare qui va ordenar enviar l’Es-Alert el passat diumenge i quins criteris es van seguir: “Els valencians mereixen saber per què ara sí i el 29 d’octubre no”

La portaveu d’Emergències del PSPV-PSOE a Les Corts, Alicia Andújar, assenyala que “allò que ens van dir que era impossible fer el 29 d’octubre ho han fet ara tenint la mateixa informació i els mateixos mitjans“: “S’ha fet una esmena a la totalitat“.
Els socialistes valencians presenten una bateria de preguntes i sol·licituds de documentació a Les Corts perquè la Generalitat Valenciana detalle els passos que es van seguir el 28 de setembre per fer front a l’alerta roja i reclama al Consell “que ens diga la veritat i res més que la veritat“.
València, 30 de setembre de 2025.- El PSPV-PSOE ha exigit avui a Carlos Mazón i a tot el seu Consell que aclare qui va ordenar enviar l’Es-Alert a la població el passat diumenge i quins criteris es van seguir per l’enviament del mateix, ja que el missatge es va enviar a les 15:28 h, quan la reunió de coordinació encara no havia començat. Així s’ha pronunciat aquest dimarts la portaveu d’Emergències del PSPV-PSOE a Les Corts, Alicia Andújar, qui ha defensat que “els valencians i valencianes mereixen saber per què ara sí i el 29 d’octubre no“.
En aquest sentit, la diputada socialista ha assenyalat que “aquesta nova alerta roja ens ha demostrat que el PP de Mazón estava mentint i que allò que ens van dir que era impossible fer el 29 d’octubre ho han fet ara tenint la mateixa informació i els mateixos mitjans” i ha insistit que “s’ha fet una esmena a la totalitat“. A més, ha apuntat que “onze mesos després és lamentable que l’únic que continua sense assabentar-se de quines són les seues responsabilitats és el senyor Mazón, que una vegada més s’està borrant de l’emergència: primer, anant-se a aplaudir i a llançar petons a Múrcia, i segon, no acudint a la reunió de coordinació” i ha remarcat que “a la ciutadania li ha quedat clar que si Mazón ha de triar entre el PP o els valencians, sempre triarà el PP“.
Amb tot això, Andújar ha explicat que els socialistes valencians han presentat una bateria de preguntes i sol·licituds de documentació a Les Corts perquè la Generalitat Valenciana detalle els passos que es van seguir el 28 de setembre per fer front a l’alerta roja i ha reclamat al Consell “que ens diga la veritat i res més que la veritat“.