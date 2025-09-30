El tren torna a funcionar amb normalitat a Alzira

Renfe restablix la normalitat després d’hores de retards i transbords
Alzira registra més de 150 litres per metre quadrat en l’episodi de pluges
Reobert el pas inferior de viatgers de l’estació de tren d’Alzira. L’episodi de pluges intenses del 29 d’octubre havia negat este accés subterrani, causant incidències en les línies C1 i C2. A les nou del matí, Renfe informava de retards mitjans de 25 minuts, demores que han continuat fins al migdia amb menor freqüència. Sobre la una, després d’habilitar el pas inferior d’Alfafar, han acabat els treballs de buidatge a l’estació d’Alzira i s’ha restablert el trànsit de passatgers a la via 1.
Durant el matí, tot el trànsit s’estava realitzant per una única via, la número dos, obligant els passatgers a fer transbords. Els viatgers amb origen Alzira i destinació Xàtiva i l’Alcúdia de Crespins havien de pujar a un rodalies amb destinació València Nord i baixar en la segona parada per a fer transbord.
Així mateix, els viatgers amb destinació Alzira havien de continuar fins a Carcaixent i canviar a un rodalies destinació València Nord per a poder fer parada a la capital de la Ribera Alta.
Cal assenyalar que Alzira va acumular fins a 75 litres per metre quadrat en una hora a l’estació de l’Alquenència, mentre que la Casella va registrar 28,8 l/m² en poc més de 10 minuts. Al llarg de les 12-14 hores que va durar l’episodi de pluges, a Alzira hi va haver acumulats que superaren els 150 l/m² en alguns punts.