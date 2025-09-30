Godelleta tanca amb èxit la IV Fira del Moscatell: tres dies de sabor, tradició i orgull local

Tres dies de gastronomia, cultura i innovació agrícola al voltant del moscatell
La fira reforça l’orgull local i reconeix la trajectòria de la vitivinícola Ana Carlota Suria
La IV Fira del Moscatell de Godelleta ha arribat a la seua fi després de tres intensos dies (del 26 al 28 de setembre) en què el municipi s’ha convertit en epicentre de la cultura, l’agricultura i la gastronomia.
El certamen ha posat en valor no sols el moscatell i els seus derivats, sinó també altres productes locals com el caqui, els cítrics i la fruita d’os, mostrant així la riquesa agrícola de Godelleta i el seu compromís amb el sector primari.
Autoritats i reconeixements
L’acte inaugural va comptar amb la presència de Ernesto Fernández Pardo, director general de la Indústria i Cadena Agroalimentària de la Comunitat Valenciana, i de Avelino Mascarell Peiró, diputat de Medi Ambient, entre altres autoritats. Durant la inauguració es va atorgar el primer reconeixement “Godelleta d’Honor” a Ana Carlota Suria Mateu, filla del municipi i professional amb més de tres dècades de trajectòria en el món vitivinícola. El guardó, una escultura de l’artista local Andy Rubio, recull símbols de la identitat godelletana com la torre, l’església, el raïm i la taronja.
Gastronomia i espectacles
El dissabte, la prestigiosa bàrman Ana Avellán va oferir un showcooking de cocteleria amb productes locals com la mistela, l’orux i el suc de caqui i cítrics. El diumenge, el restaurant El Coso va preparar quatre paelles diferents (pato i cigrons, verdures, secret i carxofes, i bacallà amb coliflor i bolets), elaborades amb productes de comerços de la localitat.
A més, hi hagué visites guiades a la bodega, mercat artesà, música en directe, activitats infantils i culturals, així com focs artificials organitzats per les clavaries.
Innovació agrícola
Els expositors agrícoles com Agrícola Zanón, Deutz-fahr, Kioti, Solis i CleyFer van mostrar les seues novetats. El catedràtic Francisco Rovira Más, de la UPV, va impartir una MasterClass sobre robòtica agrícola, presentant el projecte d’un pulveritzador intel·ligent fabricat per l’empresa local CleyFer.
Orgull i agraïments
La alcaldessa Amparo Pardo va destacar “el valor d’esta fira per a Godelleta i el seu paper com a referent agrícola”. Per la seua part, el regidor d’Agricultura, Comerç, Indústria i Transport, José Miguel Caballero, va agrair la implicació de agricultors, comerços, associacions i veïnat, ressaltant que “la IV Fira del Moscatell ha sigut un escaparate de la identitat local i de la defensa de la nostra agricultura”.