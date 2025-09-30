La delegada del Govern visita Sueca per comprovar els danys de les pluges torrencials

Sueca afronta els danys de les pluges torrencials amb coordinació i solidaritat
La delegada del Govern visita cultius i col·lectius afectats per les inundacions
La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitat aquest matí Sueca per comprovar in situ els danys ocasionats per les pluges torrencials del dilluns 29, quan es van registrar 76 litres per m² en només una hora. L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, l’ha rebuda a l’Ajuntament i ha agraït l’interès mostrat per la delegada, pel conseller d’Emergències, Juan Carlos Valderrama, i pel president de la Diputació, Vicente Mompó, destacant el treball coordinat per recuperar la normalitat i donar solució als problemes puntuals.
Segons Sáez, l’Ajuntament va activar tots els protocols davant l’alerta roja, tot i que la gran quantitat d’aigua va provocar inundacions en garatges i baixos comercials. Ha mostrat agraïment a l’equip municipal, personal de neteja, Policia Local, Guàrdia Civil, Protecció Civil, Bombers i Creu Roja, així com als veïns que van ajudar a retirar l’aigua.
Per la seva part, Pilar Bernabé ha destacat el bon treball del govern municipal i la ràpida mobilització dels serveis d’emergència. Ha assenyalat que “el Govern d’Espanya és ací per comprovar les conseqüències i donar suport” i ha remarcat la necessitat d’un **pacte d’Estat davant l’emergència climàtica, sense ideologies ni negacionisme”.
Acompanyada de l’alcalde i regidors, la delegada ha visitat la Cooperativa Valenciana del Camp Unió Cristiana, per conéixer l’impacte sobre els cultius d’arròs, i la Cooperativa Valenciana Unió Protectora (UNIPRO) del Perelló, per comprovar la situació dels hortalisses i verdures.