Les Drassanes de València acullen l’exposició “ART Salut Mental”
Valencia Televisió
setembre 30, 2025
4:48 pm
Del 2 al 12 d’octubre en l’horari habitual del centre expositiu
L’Ajuntament s’unix a la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental (10 d’octubre)
També es presenta la mostra ceràmica “Posa’t en les meues sabates”, impulsada per l’Associació ACOVA
AVISO LEGAL
POLITICA DE PRIVACITAT I COOKIES
POLÍTICA DE COOKIES
