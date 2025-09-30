RIBERA
Les Drassanes de València acullen l’exposició “ART Salut Mental”

Del 2 al 12 d’octubre en l’horari habitual del centre expositiu

L’Ajuntament s’unix a la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental (10 d’octubre)

També es presenta la mostra ceràmica “Posa’t en les meues sabates”, impulsada per l’Associació ACOVA

