Mompó destaca la Carrera Solidària contra l’ELA com un esdeveniment necessari en pro dels malalts i la investigació

El president de la Diputació, Vicent Mompó, i la diputada de Benestar Social reben la samarreta oficial de la carrera de mans d’ADELA-CV
El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, s’ha reunit este matí amb el president d’ADELA-CV, José Jiménez Aroca, per a conéixer els detalls de la Carrera Solidària contra l’ELA, que se celebrarà el 5 d’octubre a Toledo, encara que també es pot fer virtualment des de qualsevol punt geogràfic.
En esta edició, la quarta, s’espera superar els 5.000 inscrits i incrementar la recaptació, que l’any passat va ser de més de 90.000 euros i que es repartirà entre les huit associacions que hi ha a Espanya. “A part del suport econòmic, la carrera suposa visibilitat per a la nostra malaltia i per a les nostres associacions”, ha explicat Jiménez Aroca, al mateix temps que ha agraït el suport rebut: “és molt important el suport social i institucional per a reconéixer la situació de les persones que patim esta malaltia i per a recolzar l’activitat que tenim en les associacions amb l’objectiu de millorar la vida dels malalts”.
En la trobada també han estat la diputada de Benestar Social, Imma González, i David Hervás, de la Fundació Eurocaja Rural, entitat que promou la carrera. Els organitzadors han entregat dos samarretes oficials a la diputada i al president, els qui en nom de la Diputació els han obsequiat amb una Senyera de Trencadís, en el revers de la qual el president ha escrit:
“És un orgull col·laborar en un projecte que ajuda a qui dia a dia lluita contra l’ELA i a les seues famílies amb l’esperança d’avançar junts cap a un futur millor”.
Per a Mompó, esdeveniments esportius com el de la Carrera Solidària contra l’ELA “són necessaris per a ajudar als malalts, visibilitzar l’ELA i avançar en la investigació”.