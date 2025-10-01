Alzira reivindica el paper fonamental de les persones grans en el Dia Internacional

El consistori destaca el seu compromís amb la dignitat, el benestar i la qualitat de vida de la gent major
La regidora Amèlia Blanquer fa una crida a reforçar els llaços entre generacions i reconéixer la seua aportació a la societat
Alzira ha posat en valor la tasca i l’aportació de les persones grans del municipi durant l’acte institucional de lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans.
La regidora de Serveis Socials, Amèlia Blanquer, ha subratllat el compromís ferm del consistori amb la promoció del benestar, la qualitat de vida i la dignitat de les persones majors, reconeixent el paper fonamental que han tingut i continuen tenint en la construcció de la societat actual.
A més, ha fet una crida a les noves generacions perquè mantinguen i reforcen els llaços amb els més majors, fomentant la solidaritat intergeneracional, el respecte i l’agraïment per la seua experiència i saviesa.
L’Ajuntament d’Alzira ha remarcat que aquest dia serveix també per sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de donar veu a les persones grans, escoltar les seues necessitats i promoure polítiques públiques que garantisquen un envelliment actiu i saludable.