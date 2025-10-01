Concert d’Andreu Valor a la Barraca d’Aigües Vives

El cantautor presenta la seua nova gira i onzé disc, “Els camins que elegim”
Un espectacle complet amb música, projeccions, escenografia i reflexió sobre memòria i vincles personals
El pròxim diumenge 5 d’octubre a les 19:00 h, el Saló d’Actes de l’Ajuntament de la Barraca d’Aigües Vives acollirà el concert del reconegut cantautor Andreu Valor, una de les veus més destacades de la cançó d’autor al nostre territori.
Amb més de 18 anys de trajectòria en solitari i més de 1.400 concerts arreu, Andreu ha estat guardonat amb premis tan rellevants com els Premis Carles Santos i els Premis Ovidi, que van reconéixer els seus treballs Insurrecte i Un nou món com a millor disc de cançó d’autor.
En esta ocasió, Andreu ens presenta la seua nova gira i onzé treball discogràfic, “Els camins que elegim”, un projecte que vol commemorar el camí vital i personal elegit i que conjuga nous temes amb la recuperació d’algunes de les seues cançons més significatives. Acompanyat dels músics i productors Blai A. Vañó i Hèctor Tirado, amb qui col·labora des de fa una dècada, el cantautor ens convida a reflexionar sobre el pas del temps, la memòria, els vincles personals i col·lectius, i els reptes de futur.
“Els camins que elegim” és més que un disc: és una experiència artística completa. L’espectacle combina escenografia, projeccions, textos i veus que, junt amb la música, creen un univers on la sensibilitat i la profunditat es donen la mà. Amb influències folk, pop i indie nord-europeu, però sense perdre l’essència de la cançó d’autor, Valor proposa un viatge estilístic que remou i emociona, arrelat a un territori, una llengua i una manera de viure.
Des de la Barraca d’Aigües Vives, convidem a tots els veïns i veïnes, així com al públic de les poblacions veïnes, a gaudir d’esta oportunitat única de viure en directe un concert que promet ser inoblidable.
Diumenge 5 d’octubre – 19:00 h – Saló d’Actes “El Teatre”, Ajuntament de la Barraca d’Aigües Vives