La Generalitat commemora el 9 d’Octubre amb música i el centenari de l’Himne de la Comunitat Valenciana

Més de 200 drones, concerts i activitats infantils protagonitzen la festivitat a les tres províncies
La campanya institucional transmet un missatge de celebració, orgull i respecte per la identitat valenciana
La Generalitat Valenciana celebra enguany el 9 d’Octubre posant com a protagonistes la música i el centenari de l’aprovació de l’Himne de la Comunitat Valenciana. La festivitat inclou activitats obertes i participatives a totes les províncies, amb concerts de bandes de música, activitats infantils, espectacles de drones i focs artificials.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentat la campanya institucional, destacant que es tracta d’una festivitat “per a tots, per seguir construint ponts que ens unan a tots”. Mazón ha recordat que l’Himne de la Comunitat Valenciana, compost per José Serrano amb lletra de Maximiliano Thous, fou aprovat en maig de 1925 pels alcaldes d’Alacant, Castelló de la Plana i València i consolidat per la Llei 8/1984, i que enguany serà un dels eixos principals de la celebració.
El president ha subratllat la rellevància de la música com a símbol d’identitat, recordant que el 95% dels municipis valencians compten amb una banda, agrupació de dolçaines i tabalets o una rondalla, i que el 50% de les bandes de tota Espanya es troben a la Comunitat Valenciana.
Les activitats del 9 d’Octubre inclouen:
- Jornades de portes obertes al Palau de la Generalitat del 1 al 7 d’octubre.
- Projeccions d’històries mapeades i espectacle nocturn de drones el 8 d’octubre a la Ciutat de les Arts i les Ciències amb més de 200 drones.
- Activitats infantils a Alacant, València, Castelló de la Plana i Elx el 5 d’octubre, com Fira Circense, Fira Medieval, Fira Kermesse i Atelier de Jocs.
- Concerts de bandes de música el 9 d’octubre a Castelló, Alacant, València i Elx.
- Focs artificials a la matinada del 9 d’octubre des de punts emblemàtics com el Port d’Alacant, Pont de Monteolivete de València, Auditori i Palau de Congressos de Castelló i Pont del Ferrocarril d’Elx.
La campanya, dissenyada per l’agència Trumbo, busca transmetre un missatge de celebració, orgull i respecte per la identitat valenciana, amb elements gràfics de la senyera i paraules del mateix himne per redescobrir-lo i modernitzar la imatge institucional.
Segons Mazón, el 9 d’Octubre és una “festivitat viva que reconeix la història, uneix davant l’adversitat i celebra amb orgull la nostra identitat compartida”, reafirmant així el compromís de la Generalitat amb la participació ciutadana i la difusió cultural.