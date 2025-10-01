La Unió reclama a Brussel·les transparència total en l’etiquetatge de l’arròs

Carles Peris reclama davant les institucions europees més transparència per als consumidors
L’organització defensa els productors valencians davant la competència deslleial d’arròs importat
La Unió Llauradora, amb el seu secretari general Carles Peris al capdavant, ha reclamat davant les institucions europees que la Unió Europea obligue a indicar de manera clara el país de cultiu en l’etiquetatge de l’arròs.
Actualment, aquest cereal pot ser envasat a Espanya o a altres països de la UE encara que haja sigut cultivat fora, en llocs com Vietnam, l’Índia o Cambodja, sense que el consumidor dispose d’aquesta informació. Segons Peris, aquesta falta de transparència perjudica greument els productors valencians, que pateixen la competència deslleial d’arròs importat més barat i amb menys garanties, i alhora priva els consumidors d’una informació veraç sobre el que compren.
L’organització proposa l’aprovació d’un reglament delegat específic que obligue a indicar sempre el país de cultiu, seguint l’exemple d’altres productes com la carn, la mel o l’oli. D’aquesta manera, asseguren, es garantiria la igualtat de condicions per als agricultors europeus i es reforçaria la confiança i la traçabilitat per als consumidors.
A més, La Unió recorda que l’arròs és un cultiu estratègic tant des del punt de vista econòmic com mediambiental i denuncia pràctiques d’etiquetatge confuses que poden fer pensar erròniament que l’arròs és d’origen europeu.