Les pluges tornen a posar en perill el CEIP Cervantes de Sueca

Famílies i professorat protesten amb una cacerolada davant l’alarma pel deteriorament de l’edifici
AMPA i consistori reclamen aules prefabricades i actuació integral de la Conselleria per garantir la seguretat
Les pluges torrencials d’esta setmana han agreujat l’estat de deteriorament del CEIP Cervantes de Sueca, un edifici de quasi 100 anys que la comunitat educativa considera «un risc constant i inassumible».
Este matí, famílies, alumnat i professorat, junt a l’alcalde Julián Sáez i la regidora d’Educació, Roser Viñoles, han protagonitzat una cacerolada de protesta.
Moltes famílies han decidit no portar els seus fills a classe fins que hi haja una solució definitiva. De moment, part de l’alumnat s’ha traslladat a la ludoteca municipal, però tant el consistori com l’AMPA reclamen aules prefabricades i una actuació integral de la Conselleria d’Educació per a garantir la seguretat.