Quartmetratges celebra la seua 42a edició amb més de 140 curts i homenatge a la DANA

El festival, que se celebrarà del 17 al 26 d’octubre a Quart de Poblet, presenta una Secció Oficial amb 30 curtmetratges i una participació femenina del 60%
L’estrena comptarà amb l’actuació de Cabrafotuda i activitats com tallers infantils, microteatre i projeccions especials
La 42a edició del Festival Quartmetratges se celebrarà del 17 al 26 d’octubre a Quart de Poblet, amb més de 140 curtmetratges i 30 guions presentats, dels quals 30 han estat seleccionats per a la Secció Oficial. Per categories, hi haurà 20 pel·lícules de ficció, cinc documentals i cinc peces d’animació, destacant una elevada participació femenina, que arriba al 60%.
La Secció Oficial de Quartmetratges 2025 s’ha organitzat en set blocs temàtics que es projectaran entre dimarts 21 i divendres 24 d’octubre, en sessions dobles a les 19:00 i a les 20:15 hores. Dimarts 21, el festival incorporarà un gest especial a la memòria col·lectiva amb un homenatge a la DANA.
La inauguració, prevista per al divendres 17 d’octubre, comptarà amb l’actuació del creador de contingut en valencià Cabrafotuda, i durant el mateix cap de setmana arrencarà l’agenda amb tallers infantils, microteatre i la projecció de L’àvia i el foraster, de Sergi Miralles.
Un dels moments centrals de la presentació ha sigut la revelació de la nova imatge de Quartmetratges, dissenyada per Locandia Estudio. La proposta parteix de la idea que el cinema no és només allò que es mostra dins de l’enquadrament, sinó també el que queda fora, jugant amb conceptes de dins i fora de camp, profunditat de camp i moviment.
La clausura de la 42a edició del festival serà diumenge 26 d’octubre amb una gala conduïda per l’actriu Saray Cerro, on s’entregaran els premis als curts i guions guanyadors.