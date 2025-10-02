Algemesí celebra el Dia de la Policia amb reconeixements especials per la DANA

Reconeixement a l’esforç policial durant la DANA
Homenatge als Sants Àngels Custodis i als policies ja desapareguts
Algemesí ha acollit l’acte institucional del Dia de la Policia, commemoració que se celebra en la festivitat dels Sants Àngels Custodis, patrons de la institució. Enguany, l’esdeveniment ha tingut un caràcter més emotiu que els darrers anys, ja que s’ha reconegut l’esforç i la dedicació de la policia durant la passada DANA, que va afectar directament la localitat. El programa ha començat amb una missa en la Basílica de Sant Jaume, seguida de l’acte institucional amb la presència de representants civils, militars i institucionals.
Durant la jornada, s’han lliurat les distintes condecoracions atorgades per la Comissaria de Policia Nacional Alzira-Algemesí i el Ministeri de l’Interior. Comissaris, suboficials i unitats de la policia local d’Algemesí també han estat reconeguts per la seua tasca.
L’acte ha inclòs un moment de record pels policies que ja no estan, amb la col·locació d’una corona de llorer als peus dels Sants Àngels Custodis. El Cap de la Comissaria de Policia Nacional d’Alzira-Algemesí, Carlos Manuel García, ha repassat la història de la institució i ha destacat els objectius i reptes del cos, amb la presència de Vicente Martínez Guillem, cap provincial de la Policia Nacional a València.
Durant la cerimònia, que ha comptat amb nombrosa assistència, també s’han interpretat els himnes d’Espanya i de la Policia Nacional, i s’han reconegut diverses persones i institucions que han col·laborat en la ciutat, entre elles dos civils que van ajudar durant la DANA, dos centres educatius i grups de la Policia Nacional com UDICO i les radiopatrulles. Enguany, s’han concedit un total de cinc medalles blanques, més que en altres edicions.
El Dia de la Policia ha finalitzat amb un vi d’honor a la Sala de Festes, tancant així una celebració que combina emotivitat, reconeixement i homenatge als serveis policials d’Algemesí.