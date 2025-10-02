Alzira torna a impartir els tallers Bon Profit amb la mocadorà com a primer plat
Tallers Bon Profit: gastronomia i tradició pels barris d’Alzira
Els tallers Bon Profit tornen a la ciutat d’Alzira amb més ganes que mai. Durant la jornada de l’1 d’octubre, el barri de Sant Judes ha estat l’afortunat, acollint al casal de la Falla Sant Judes Tadeu un gran grup de persones que van participar en un taller de cuina molt especial.
Una Setmana Cultural plena d’activitat i participació
Aquests tallers, organitzats pel SERVAL, compten sempre amb una gran afluència i són una iniciativa que es mou per tots els barris de la població. A les 18:00 hores, les portes del casal s’obrien per gaudir d’una recepta perfecta per a la Setmana del 9 d’octubre, Sant Donís, el dia dels enamorats valencians. Aquesta vegada, Andrea Peña, de Besayúname, va ser l’encarregada de dirigir el taller, elaborant plats tradicionals com la carabassa i l’amela.
La falla implicada va incloure aquest taller dins de la seva segona setmana cultural, una setmana amb molt d’activitat i participació. Malgrat que la pluja dels dies anteriors va obligar a ajornar algun acte, la Setmana Cultural continua endavant sense contratemps.
Els tallers Bon Profit confirmen així la seva aposta per la convivència, la tradició i la gastronomia, convertint-se en un punt de trobada que uneix els barris d’Alzira i fomenta la participació de tota la comunitat.