Ja es pot consultar l’Agenda Urbana de la Mancomunitat de la Ribera Alta

El document recull la visió de futur i els objectius alineats amb els ODS i l’Agenda Urbana Espanyola
La ciutadania ha participat en tallers, enquestes i reunions per a construir de manera conjunta este full de ruta
La Mancomunitat de la Ribera Alta ha publicat el document complet de la seua Agenda Urbana, el pla estratègic que marcarà el futur de la comarca en els pròxims anys.
L’Agenda és el resultat de mesos de treball, propostes i accions per a impulsar un desenvolupament sostenible, inclusiu i amb qualitat de vida per a tota la ciutadania.
El text s’estructura en cinc grans apartats:
- Participació social, que explica com la població s’ha implicat en el procés amb tallers, enquestes i trobades.
- Memòria de comunicació, amb les accions per a difondre el projecte i garantir que arribara a tots els sectors.
- Anàlisi territorial, un diagnòstic complet de la situació actual i dels reptes de futur.
- Marc estratègic, amb la definició d’objectius de futur alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
- Pla d’acció, que arreplega els projectes i mesures concretes per a fer realitat el model de comarca imaginat.
En definitiva, l’Agenda Urbana de la Ribera Alta es presenta com un full de ruta per a aconseguir un territori més habitable, verd i amb oportunitats per a tots.
Consulta ací la Memòria completa de l’Agenda Urbana: [enllaç]