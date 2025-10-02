La Comunitat Valenciana se suma a la 11a edició de “La Vuelta al Cole” contra la leucèmia infantil

Més de 45.000 xiquets i xiquetes i 122 centres educatius valencians ja estan inscrits per a córrer el 17 d’octubre
La carrera solidària, organitzada per la Fundació Unoentrecienmil, recapta fons per a la investigació i la curació plena de la leucèmia infantil
Fotografía de Nacho Lucas
La Fundació Unoentrecienmil ultima els preparatius per a la 11a edició de “La Vuelta al Cole”, la gran carrera solidària que mobilitza escoles de tota Espanya per a conscienciar i recaptar fons contra la leucèmia infantil. L’esdeveniment se celebrarà el 17 d’octubre i, fins ara, ja compta amb la participació de 45.311 alumnes i 122 col·legis de la Comunitat Valenciana.
La passada edició va batre rècords: més de 530.000 corredors i corredores entre escolars, famílies i professorat de 1.459 centres, i una recaptació superior al milió d’euros, destinats íntegrament a investigació. En els seus onze anys de trajectòria, “La Vuelta al Cole” ha sumat gairebé 7.000 centres participants, més de 2,6 milions de xiquets i xiquetes i una recaptació acumulada de 4,5 milions d’euros.
Segons ha explicat Elena Huarte, directora de la fundació, “en Espanya 350 xiquets són diagnosticats cada any amb leucèmia. Encara que molts aconsegueixen superar-la, un 20% no ho fa i, entre els supervivents, un 70% pateix seqüeles. Cada pas i cada dorsal en aquesta carrera són minuts de recerca i d’esperança per a ells”.
Els col·legis poden inscriure’s en www.lavueltaalcole.com, on reben el material didàctic i les instruccions per a organitzar la cursa de manera flexible segons el seu calendari i instal·lacions. Cada participant aconsegueix el seu dorsal mitjançant donacions: 3 € equivalen a 12 minuts de recerca, 5 € a 20 minuts i 10 € a 40 minuts.
A més de la dimensió solidària, la iniciativa incorpora una guia didàctica perquè el professorat treballe a l’aula sobre la malaltia, la investigació i els valors de la solidaritat i la cooperació.
Amb més d’una dècada de trajectòria, “La Vuelta al Cole” s’ha convertit en el major moviment escolar de sensibilització contra la leucèmia infantil a Espanya, un projecte que uneix educació, esport i investigació amb un objectiu comú: que la leucèmia infantil siga 100% curable.