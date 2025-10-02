La Generalitat amplia la campanya de vacunació contra la grip a tot l’alumnat de 2n cicle d’infantil

Alumnat de 2n cicle d’infantil i centres d’educació especial vacunats contra la grip
Campanya de vacunació conjunta amb Covid-19 i VRS per a majors i persones immunodeprimides
La Conselleria de Sanitat, en col·laboració amb la Conselleria d’Educació, ha iniciat la campanya de vacunació contra la grip als centres educatius de la Comunitat Valenciana, que enguany s’ha ampliat a tot l’alumnat que cursa el 2n cicle d’Infantil —xiquets i xiquetes de 3 a 6 anys—. A més, també s’inicia la vacunació als centres d’educació especial.
El desenvolupament de la campanya d’immunització s’ha comprovat de primera mà al CEIP Fernando de los Ríos de Burjassot, on els responsables sanitaris han destacat la importància de facilitar l’accés a la vacunació des de l’etapa escolar.
Durant la temporada 2024-2025 es van immunitzar contra la grip un total de 38.417 escolars a la Comunitat Valenciana. La campanya en centres educatius va tenir molt bona repercussió, incrementant en cinc punts més la cobertura en els menors d’aquesta franja d’edat, fins a assolir el 42,8 %, situant-se per damunt de la mitjana nacional.
En el cas dels menors, la vacuna s’administra per via nasal en forma d’aerosol, amb una xicoteta dosi en cada fossa nasal. Es tracta d’una vacuna segura i eficaç, ja que redueix a la meitat el risc d’emmalaltir i evita fins a 8 de cada 10 ingressos hospitalaris per grip en els més menuts.
La vacunació a persones majors en residències i usuaris de centres de discapacitat també ha començat. La campanya és conjunta contra grip, Covid-19 i VRS, i els equips sanitaris es desplacen als centres per administrar les dosis. A més, també es vacunaran contra el VRS (virus respiratori sincitial) les persones majors de 60 anys en residències i les immunodeprimides per trasplantament de pulmó o de progenitors hematopoètics.
La campanya de vacunació contra la grip dirigida a la resta de la població arrancarà el 15 d’octubre en tota la Comunitat Valenciana, prioritzant els grups de risc.