La Generalitat Valenciana presenta la campanya institucional del 9 d’Octubre centrada en la música

La celebració commemora el centenari de l’Himne de l’Exposició de 1909 i destaca el paper de les bandes de música
La programació inclou jornades de portes obertes, activitats infantils i espectacles audiovisuals al Palau de la Generalitat
La Generalitat Valenciana ha presentat la campanya institucional del 9 d’Octubre, amb especial atenció a la música. Enguany es vol celebrar el centenari de l’aprovació de l’Himne de l’Exposició de 1909.
El president Carlos Mazón ha destacat que esta festivitat té com a protagonistes els valencians i valencianes, amb una festa oberta i participativa, i ha subratllat “el gest històric a un emblema d’una terra que ha fet de la música molt més que una senya d’identitat”.
En este sentit, ha recordat que el 95 % dels 542 municipis de la Comunitat Valenciana compta amb una banda, agrupacions de dolçaina i tabal o rondalles, i ha ressaltat que el 50 % de les bandes de tota Espanya estan en la Comunitat Valenciana.
La festivitat arrancava ahir amb les jornades de portes obertes al Palau de la Generalitat, que es podran visitar fins al 7 d’octubre. La programació es completarà amb activitats infantils el 5 d’octubre a Alacant, València, Castelló de la Plana i Elx, i culminarà el 8 d’octubre amb la projecció d’històries mapificades sobre la Torre Vella del Palau.
Enguany, la campanya dissenyada per l’agència Trumbo posa el focus en transmetre un missatge de celebració, orgull i respecte envers el que significa ser valencià, i convida a viure i sentir la nostra identitat i les nostres tradicions des d’una mirada renovada.
Per altra banda, la campanya ha generat polèmica per la utilització de la paraula “Vixca” amb x en l’eslògan, una forma no acceptada al Diccionari Normatiu Valencià, però que segons ha explicat Mazón “recorda al passat històric valencià”.
Amb esta campanya, la Generalitat Valenciana vol projectar un 9 d’Octubre que combina tradició i modernitat, posant la música i la cultura com a eixos centrals d’una celebració que busca unir a tots els valencians i valencianes.