UNIPRO El Perelló registra greus pèrdues en els seus cultius després del temporal

L’episodi de pluges deixa 120.000 m² anegats i paralitza la recol·lecció i noves sembres
Els danys comprometen la fertilitat del sòl i suposen un sobrecost econòmic important
La cooperativa valenciana UNIPRO El Perelló, amb explotacions agrícoles a El Perellonet, El Perelló, Mareny de Barraquetes i Cullera, ha patit importants danys en els seus cultius després del temporal de pluges del passat dilluns 29 de setembre, en què es van acumular fins a 220 litres per metre quadrat.
Habitualment, la cooperativa manté una producció pràcticament ininterrompuda gràcies a la seva estratègia de planificació de cultius i fidelització de clients, amb un 90 % de la superfície agrícola activa al setembre, principalment dedicada a hortalisses orientals. No obstant això, el temporal ha deixat 120.000 metres quadrats anegats, cosa que representa pèrdues directes significatives.
Impossibilitat de recol·lecció i paralització de noves sembres
L’excés d’aigua ha provocat asfíxia radicular en nombrosos cultius, comprometen seriosament la seua recuperació. A més, les parcel·les que es trobaven en fase de recol·lecció no poden ser treballades, ja que el terreny és totalment impracticable i la maquinària agrícola no pot accedir sense enfonsar-se.
Les noves sembres, clau per a la continuïtat del programa de producció, també han quedat paralitzades, dificultant el compliment dels compromisos amb clients i retardant la campanya.
Consequències agronòmiques i econòmiques a mig termini
Els danys no es limiten a la superfície afectada. Abans del temporal, les parcel·les havien estat labrades i abonades per a l’inici de la campanya, però les pluges torrencials, junt amb la alta capacitat de drenatge dels sòls arenosos, han provocat un esborrament complet dels fertilitzants aplicats.
Això deixa els terrenys empobrits en nutrients, reduint la productivitat de la campanya. Recuperar la fertilitat requerirà noves aportacions de fertilitzants, el que suposa un sobrecost econòmic considerable, sumat a la pèrdua productiva pels retards en la preparació del terreny.
Des de UNIPRO El Perelló subratllen la gravetat de la situació i la dificultat de quantificar encara l’impacte total en la campanya, que afectarà tant la cooperativa com els agricultors associats.