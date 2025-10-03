Alberic, seu de la VIII Gala de Viles en Flor amb màximes distincions per a nou municipis

La Muntanyeta d’Alberic acull la VIII Gala de Viles en Flor 2025
Nou municipis obtenen quatre Flors d’Honor i es reconeix la sostenibilitat i el turisme responsable
La VIII Gala de Viles en Flor s’ha celebrat hui al Parc Natural la Muntanyeta d’Alberic, amb l’objectiu de posar en valor les actuacions realitzades en les zones verdes urbanes dels municipis de la Comunitat Valenciana.
Durant la cerimònia, 54 municipis han estat reconeguts pel seu compromís amb la gestió sostenible de parcs, jardins i espais verds urbans. En esta edició, nou localitats han assolit la màxima distinció de quatre Flors d’Honor: Alaquàs, Bétera, Castelló, Cullera, Gandia, Paterna, Picanya, Quart de Poblet i Torrent, destacant l’incorporació de Bétera a este grup.
A més dels reconeixements habituals, la gala ha atorgat distincions especials a municipis que han destacat en àmbits concrets: Higueras, pel seu impuls a la participació ciutadana; Gandia, per la promoció del turisme responsable; i Castelló, per la seua aposta per la sostenibilitat mediambiental.
El director gerent de la Fundació Asfplant, José Forcadell, ha subratllat que: “Viles en Flor s’ha consolidat com una eina essencial per visibilitzar el treball dels nostres municipis en la construcció de ciutats més saludables, sostenibles i atractives”. A més, ha recordat que cada Flor d’Honor reconeix polítiques públiques que milloren la vida de les persones i generen un llegat verd per a les properes generacions.
La gala ha comptat amb la presència d’experts internacionals, com Dr. Christy Boylan i Bill Kearney, secretari general d’Entente Florale Europe, reforçant la projecció europea del programa i connectant la Comunitat Valenciana amb xarxes internacionals de sostenibilitat urbana i biodiversitat.
Repartiment de Flors d’Honor 2025:
- Quatre Flors d’Honor: Alaquàs, Bétera, Castelló, Cullera, Gandia, Paterna, Picanya, Quart de Poblet i Torrent
- Tres Flors d’Honor: Albal, Alberic, Alboraia, Alcalà de Xivert-Alcossebre, Aldaia, Algemesí, Almussafes, Alzira, Aras de los Olmos, Calp, Carlet, la Vall d’Almonacid, Meliana, Morella, Onda, Riba-roja de Túria, Rocafort, Silla i Tous
- Distinció especial tres Flors d’Honor Alta: L’Eliana i Vinaròs
- Dues Flors d’Honor: Alcàsser, Carcaixent, Catadau, Chera, Espadilla, Faura, Herbers, Higuera, L’Alcúdia, L’Alfàs del Pi, Marines, Olocau, Oropesa del Mar, Paiporta, Palanques, Pego, Sueca, Tavernes Blanques, Tavernes de la Valldigna i Villores
- Dues Flors d’Honor Alta: Loriguilla
- Una Flor d’Honor: Rossell, Segorbe i Ludiente
La VIII edició de Viles en Flor compta amb el suport de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca i la Diputació de València, consolidant-se com una cita clau per reconèixer les polítiques municipals a favor de la sostenibilitat, educació ambiental i salut pública, reforçant el lideratge de la Comunitat Valenciana en la construcció de ciutats més verdes, resilients i habitables.