Catadau presenta la segona edició del Concurs Nacional de Flauta Travessera Juan Vicente Querol

El certamen recorda el reconegut flautista catauí i dona suport als joves intèrprets
Les finals se celebraran a la Casa de la Cultura amb un jurat professional
L’Ajuntament de Catadau ha presentat la segona edició del Concurs Nacional de Flauta Travessera Juan Vicente Querol Sabater – Vila de Catadau, en memòria del reconegut flautista catauí que va iniciar la seua formació musical a la localitat.
Després d’una primera edició marcada per l’èxit de participació, amb 80 participants de tot l’estat, Catadau es prepara per a un segon certamen que continua tenint un objectiu principal: donar suport als joves intèrprets. Les tres categories estan dirigides a alumnat d’ensenyances professionals i superiors de música, així com estudiants de màster, amb un límit d’edat de 26 anys.
Pel que fa als guardons, la categoria C estarà dotada amb un primer premi de 750€ i un accésit de 100€; la categoria B, d’un primer premi de 1000€ i un accésit de 200€; i la categoria A, d’un primer premi de 1500€ i un accésit de 300€. Tots els accèsits aniran acompanyats a més d’un lot de material dels patrocinadors.
La final del concurs tindrà lloc el diumenge 1 de febrer a la Casa de la Cultura i comptarà amb el veredicte d’un jurat professional, els noms del qual es revelaran superada la fase eliminatòria. La resta del cap de setmana es completarà amb activitats entorn de la figura de Querol i del món de la flauta i la música.
Una proposta que pretén consolidar-se a la vila i que ha comptat amb la col·laboració de la Unió Musical de Catadau, on Juan Vicente Querol va iniciar la seua formació. El guanyador o guanyadora de la primera categoria tindrà, a més, l’oportunitat d’actuar com a solista en un dels concerts de la Unió Musical.
Les persones interessades podran inscriure’s fins al 28 de novembre, enviant un vídeo interpretant una de les obres indicades per a cada categoria. El llistat definitiu de participants es publicarà el 15 de desembre, i tota la informació sobre el concurs es pot trobar a la pàgina web de l’Ajuntament de Catadau.