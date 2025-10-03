La Guàrdia Civil deté als responsables de múltiples danys a Alginet

Els autors van actuar per represàlia després d’una denúncia de trànsit
Els desperfectes causats ascendeixen a 80.000 euros
La Guàrdia Civil ha identificat i detingut als autors de nombrosos danys i deslluïments en béns públics comesos a la localitat d’Alginet des de l’any 2023.
Segons les investigacions, el consistori portava patint danys de manera reiterada des de l’abril de 2023 fins al setembre de 2025. Fins i tot, l’alcaldessa va rebre amenaces en què els autors advertien que anaven a incendiar la població.
La cifra dels desperfectes ascendeix a 80.000 euros. Els fets es van iniciar arran d’una denúncia a un dels autors per conduir un vehicle a motor sense permís. A partir d’eixe moment es va desencadenar una onada de crema de contenidors, pintades i danys en instal·lacions municipals. També van aparéixer vehicles amb insults i grafitis amb els números professionals dels agents de la Policia Local que havien denunciat als implicats.
Un dels episodis més greus va ocórrer la matinada del 18 de juny de 2025, quan va ser necessari mobilitzar diverses dotacions de bombers i policia per sufocar un incendi intencionat al poliesportiu municipal. El foc va destruir material emmagatzemat amb unes pèrdues de 40.000 euros.
Posteriorment, la Guàrdia Civil i la Policia Local d’Alginet van desplegar diversos dispositius nocturns per evitar nous actes vandàlics. El 31 d’agost de 2025 la Policia Local va detindre un veí de nacionalitat gambiana, captat per les càmeres de seguretat mentre incendiava un contenidor. L’arrestat va declarar que havia rebut diners de dos individus perquè ell executara els fets.
Gràcies a esta col·laboració, la investigació va permetre identificar i detindre els dies 22 i 23 de setembre a dos homes espanyols de 21 anys com a presumptes autors d’un delicte de danys i deslluïment de béns públics.
Les diligències han sigut posades a disposició de la Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal de Instància Plaça 3 de Carlet (València).