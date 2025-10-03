Miguel Cervera presenta a l’Alcúdia el seu tercer refranyer

L’autor consolida la seua trajectòria en la preservació del patrimoni oral valencià
La Casa de la Cultura acull un acte amb acadèmics, institucions i públic general
La Casa de la Cultura de l’Alcúdia va acollir ahir, dijous 2 d’octubre, la presentació del llibre El refranyer valencià. Un cresol de saviesa popular que ens singularitza com a poble, amb el qual Miguel Cervera reafirma el seu compromís amb la preservació del llegat oral valencià.
En 2018, Cervera ja havia publicat amb l’editorial Sargantana un primer Refranyer valencià amb més de 1.200 refranys i 300 dites, agrupats en deu blocs temàtics. Ara, amb esta nova obra, l’autor continua recopilant frases de molts àmbits: el temps, la salut, les amistats, les advertències i les reflexions, tot un compendi de saviesa popular valenciana en un sol llibre.
Segons Aureli Doménech, regidor de Cultura de l’Alcúdia, “és un honor sempre fer la presentació d’aquest autor”, emmarcada dins de la programació del 9 d’octubre.
L’acte va comptar també amb la participació de Paco Martínez, catedràtic de Periodisme de la Universitat de València, qui va aportar una visió acadèmica i reflexiva sobre la importància de preservar el patrimoni oral i la saviesa popular recollida en el llibre.
Amb esta presentació, Miguel Cervera reafirma la seua trajectòria com a investigador cultural i com a veu compromesa amb la tradició oral valenciana. La Casa de la Cultura de l’Alcúdia es va convertir així en un espai de celebració del saber col·lectiu i de l’orgull per la identitat valenciana, reunint veus acadèmiques, institucionals i del públic general.