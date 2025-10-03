Tous es vesteix de gala per honorar Sant Miquel i la Verge del Rosari

La processó del 2 d’octubre combina les celebracions ajornades per la pluja amb el patró de la localitat
Autoritats, confraries i veïns participen massiva i emocionadament en els actes
La població de Tous es va vestir de gala el 2 d’octubre per retre homenatge, en una jornada molt especial i carregada d’emoció. Enguany, la tradicional processó en honor a la Verge del Rosari, que cada dijous de festes ompli els carrers, va tindre un significat doble: també es va integrar la celebració de Sant Miquel, patró de la localitat, que no es va poder realitzar en la seua data a causa de la pluja.
Tot i l’ajornament dels actes, la població es va bolcar en la processó, que va comptar amb la participació d’autoritats municipals, confraries i veïns. El Cristóbal García, alcalde de Tous, i Victor Grau, regidor de Festes, van destacar l’esforç de la ciutadania per mantenir vives les tradicions malgrat les condicions meteorològiques adverses.
Pel que fa a les cambreres del Rosari, per a elles és un honor poder realitzar la processó amb el patró de la població de Tous, tal com va expressar Inma Baguena, presidenta de la confraria de la Verge del Rosari de Tous.
Tot i la tristesa i les dificultats que van provocar les pluges en el transcurs d’alguns actes festius, la població de Tous va saber respondre amb unitat i entusiasme, bolcant-se en la processó amb una participació massiva i plena de devoció, demostrant una vegada més la força del sentiment col·lectiu i la voluntat de mantindre vives les tradicions del municipi.
Amb aquesta processó, Tous tanca les seues festes amb il·lusió per encetar un nou any de treball fins al setembre del 2026 i amb desitjos positius.