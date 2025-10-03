Xiquets i xiquetes aprenen a reduir el malbaratament alimentari a la ciutat

La Regidoria d’Agricultura i de Serveis per a la Ciutat organitza una jornada educativa
La iniciativa coincideix amb l’inici de la nova fase de recollida de material orgànic porta a porta
L’Ajuntament ha celebrat una jornada amb motiu del Dia Internacional de Conscienciació sobre el Desperdici Alimentari, commemorat el passat 29 de setembre. Durant l’activitat, els xiquets i xiquetes han aprés com separar correctament els residus i prendre consciència sobre la importància de reduir el malbaratament d’aliments.
La jornada s’emmarca en el context de la nova fase d’arreplega de material orgànic porta a porta, que incorpora innovacions pràctiques, com ara un clauer que permet obrir el contenidor de manera més còmoda i segura. L’objectiu és fomentar bons hàbits mediambientals i sostenibles des de la infància, implicant tota la ciutadania en la cura del medi ambient i en la reducció de residus.
Els participants van poder aplicar de manera pràctica els coneixements adquirits, manipulant els contenidors i aprenent a diferenciar els diferents tipus de residus, contribuint així a una ciutat més sostenible i responsable.