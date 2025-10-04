Cullera reconeix amb el ‘Distintiu 9 d’Octubre’ a persones i entitats exemplars

El Col·lectiu de Voluntaris de la DANA i l’Hotel Sicania, entre els guardonats d’enguany
L’acte institucional se celebrarà el 8 d’octubre a l’Auditori Municipal
L’Ajuntament de Cullera ha aprovat per unanimitat els seus guardonats amb el ‘Distintiu 9 d’Octubre’ 2025. En la modalitat col·lectiva es reconeixerà al Col·lectiu de Voluntaris de la DANA per les seues accions de resposta social i comunitària durant la tragèdia del passat any. A títol individual els distintius seran per a l’Hotel Sicania, per la seua llarga trajectòria en el desenvolupament turístic de la ciutat; l’historiador Ricard Camil Torres; el catedràtic i investigador Alfred Peris; i la missionera Francisca Martínez.
L’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, ha destacat que «valors com els que representen tots i totes els premiats simbolitzen i signifiquen la Cullera del passat i del present, i la Cullera que volem per al futur. És un orgull per als cullerencs i cullerenques tindre entre nosaltres a referents en l’activisme, en la lluita social, en els drets humans, en la valentia, en la qualitat turística, en l’esforç, en la solidaritat, en el coneixement o en la intel·ligència».
Tots ells rebran el major reconeixement institucional que concedeix l’Ajuntament de Cullera el pròxim dimecres 8 d’octubre a les 20h a l’Auditori Municipal.
Sobre els guardonats
Col·lectiu de Voluntaris de la DANA
Integrat per més de 900 voluntaris i voluntàries de Cullera de diferents edats, perfils i procedències, ajudaren a reconstruir, cuidar i acompanyar persones i famílies afectades, no sols de Cullera sinó també d’altres poblacions com Algemesí, Alfafar o Catarroja. La seua acció va incloure la neteja de cases, la distribució d’aliments i material bàsic i l’acompanyament psicològic i emocional.
Hotel Sicania
Fundat el 1960 per Pepe Sabater, és considerat el primer gran hotel de Cullera. Ha contribuït a la modernització del turisme i de l’oferta hotelera, amb aposta per la qualitat, implicació social i una llarga trajectòria que ha consolidat Cullera com a destinació de referència.
Ricard Camil Torres Fabra
Doctor en Geografia i Història per la Universitat de València, ha investigat el món rural valencià del segle XX, la guerra civil i el franquisme. Ha tret a la llum fosses comunes i ha ajudat a famílies en els processos de recuperació, convertint-se en un referent de la memòria històrica i els drets humans.
Alfred Peris Manguillot
Catedràtic de la Universitat Politècnica de València, expert en anàlisi matemàtica i dinàmica lineal. Ha impartit més de 30 conferències internacionals i el 2024 va ser nomenat Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals d’Espanya.
Francisca Martínez Monseny
Missionera de la Congregació de la Caritat de Santa Anna, amb més de dues dècades dedicades a Ghana, on ha treballat amb dones en situació de vulnerabilitat. Va dirigir l’escola professional «Saint Mary’s» a Elmina, que oferia formació a joves sense recursos per aconseguir un treball digne, evitant que caigueren en l’explotació.