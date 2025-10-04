El catedràtic Rafael Domingo Oslé presenta El sentit del cristianisme a València

L’acte tindrà lloc el dimarts 7 d’octubre, a les 19.30 h, al Palau de Colomina CEU
L’autor reflexiona sobre la vigència dels valors cristians en una societat secularitzada
El catedràtic Rafael Domingo Oslé presentarà a València el seu llibre El sentit del cristianisme, un assaig sobre espiritualitat i transcendència davant la crisi de valors d’Occident. La cita serà el pròxim dimarts, 7 d’octubre, a les 19.30 hores, al Palau de Colomina CEU (c/ Almudín, 1), i comptarà amb la participació d’Higinio Marín, rector de la Universitat CEU Cardenal Herrera.
En esta obra, Domingo Oslé planteja que el cristianisme és més que un llegat històric: és una font de valors que enriqueix la identitat, enfortix la llibertat i il·lumina el futur. L’autor analitza la relació entre cristianisme i secularisme, i defensa que els valors cristians poden aportar respostes concretes a alguns dels reptes socials més urgents. També subratlla la importància de la contemplació, la bellesa i l’espiritualitat en un món cada vegada més dominat per la tecnologia i el materialisme.
Tot i reconéixer la pèrdua d’influència de les institucions religioses a Occident, sosté que els valors cristians fonamentals continuen sent essencials per al benestar i la cohesió social. L’assaig convida a reflexionar sobre la fe, els valors i el futur de la societat, amb independència de les creences personals.
Rafael Domingo Oslé (Logronyo, 1963) és catedràtic de Dret romà, jurista i acadèmic reconegut per les seues aportacions en història del dret, teoria jurídica i espiritualitat. Actualment, dirigix la Càtedra Álvaro d’Ors en l’Institut de Cultura i Societat de la Universitat de Navarra.