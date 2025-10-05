Manises celebrarà el XXVII Mercat Medieval els dies 17, 18 i 19 d’octubre

Artesania, gastronomia, música i animació inspirada en l’Edat Mitjana
Activitats inclusives, concursos de disfresses i punts de restauració per a tots els visitants
Manises viatjarà a través de la seua història amb la celebració de la XXVII edició del Mercat Medieval, un esdeveniment que tindrà lloc el cap de setmana del 17, 18 i 19 d’octubre i que omplirà els carrers del centre històric amb un ambient festiu, desenes de paradetes d’artesania i gastronomia, així com música i animació medieval.
El regidor de Turisme de l’Ajuntament de Manises, Àngel Mora, ha assenyalat que “el Mercat Medieval és un moment excel·lent per gaudir de la nostra ciutat i recórrer els nostres carrers, a més de redescobrir una Manises engalanada amb decoració medieval”.
Les persones visitants podran endinsar-se en l’època medieval gràcies a la decoració dels carrers i a les diferents mostres d’oficis antics. També es podrà interactuar amb personatges itinerants i gaudir d’actuacions especials, com acròbates, entre paradetes de joies, bijuteria, tèxtil, articles de cura personal, alimentació i decoració. A més, s’instal·larà una zona de restauració amb diverses opcions gastronòmiques.
Es comptarà amb el Punt Violeta de l’Ajuntament de Manises, present el divendres 17, de 17.30 a 21.30 h, el dissabte 18, de 17.30 a 22.00 h i el diumenge 19, de 17.30 a 21.00 h.
A més, s’organitzarà un concurs de disfresses medievals, amb dues categories: individual i grupal. Les persones interessades podran participar el dissabte 19 d’octubre, a partir de les 20.30 h, a la plaça de l’Església.
Enguany, el mercat serà inclusiu. Tant dissabte com diumenge, d’11.30 a 12.30 h, tot el recorregut romandrà en silenci, eliminant els estímuls sonors per tenir en compte persones amb necessitats especials, com hipersensibilitat auditiva, trastorns de l’espectre autista o dificultats per conviure en ambients sorollosos.
L’edició XXVII del Mercat Medieval de Manises abasta tot el cap de setmana amb l’horari següent:
- Divendres 17 d’octubre: de 17.30 a 21.30 h
- Dissabte 18 d’octubre: d’11.30 a 14 h i de 17.30 a 22 h
- Diumenge 19 d’octubre: d’11.30 a 14 h i de 17.30 a 21 h
L’activitat se centrarà principalment al carrer Sant Joan, plaça de l’Església, carrer Mossén Pere Esplugues, carrer Sagrari i plaça del Castell.