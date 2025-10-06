Alzira viu la festa de Moros i Cristians amb la gran entrada

El passat dissabte 3 d’octubre, la població d’Alzira va viure amb emoció i orgull la gran Entrada Mora i Cristiana, un dels actes més esperats i emblemàtics de la ciutat.
Els carrers es van omplir de música, color, pólvora i alegria, en una desfilada que va congregar centenars de persones al llarg de l’avinguda per a gaudir d’un espectacle únic.
Les comparses, tant mores com cristianes, van lluir els seus millors vestits, cuidats fins a l’últim detall, i van desfilar amb el ritme de les bandes de música, oferint un recorregut ple de moments inoblidables.
Enguany, la celebració va tindre un caràcter molt especial, ja que la festa de Moros i Cristians d’Alzira complia 25 anys d’història. Un quart de segle de germanor, tradició i passió festera que ha anat creixent fins a convertir-se en un referent dins el calendari festiu de la ciutat. 25 anys de festa, d’entrades, de música, de convivència i de records compartits entre comparsers, músics i veïns.
A més a més, durant tot el cap de setmana, els festers i visitants van poder gaudir d’un ambient màgic amb el mercat medieval instal·lat a la plaça del Regne, on paradetes d’artesania, gastronomia i espectacles de carrer van omplir els racons del centre històric d’encant i activitat.
Tot i que la festa de Moros i Cristians arriba al seu final, l’esperit festiu continua viu. La capitana del 2025, Mari Luz Trinidad, va viure la seua primera Entrada amb molta emoció, il·lusió i entusiasme, acompanyada per la seua comparsa i rebuda entre aplaudiments. Amb aquest acte, es dona el tret d’eixida a un nou cicle fester, i la Federació de Moros i Cristians d’Alzira ja comença a treballar amb energia i il·lusió per preparar un altre any ple d’activitats, germanor i tradició fins a arribar, de nou, a l’octubre vinent.