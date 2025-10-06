Catarroja ha acollit la Volta a Peu 10K al Port
L’última prova del Circuit Solidari Parc Natural de l’Albufera, una cita que ha combinat esport i solidaritat en un entorn natural privilegiat.
Centenars de corredors i corredores han gaudit d’un recorregut envoltat de paisatge, esport i bon ambient, consolidant una de les proves més emblemàtiques del calendari comarcal.
En categoria absoluta masculina, el triomf ha sigut per a Carlos Jiménez, seguit de Carlos Alcañiz i Miguel Vázquez. En categoria femenina, el pòdium l’han completat Blanca García, Magdalena Gramont i Ouidad Falh Fjer.
Els guanyadors locals absoluts han sigut Rafa Asins, Daniel Jiménez i Víctor Sánchez en categoria masculina, mentre que en femenina han destacat Tábata Aparicio, Rebeca Soler i Lucila Santiago.
La jornada ha transcorregut en un ambient festiu i participatiu, amb reconeixement per a tots els participants i una gran acollida per part del públic al llarg del recorregut.