Cullera recapta una xifra històrica en la subhasta de replaces: 53.950 euros

Cullera aconsegueix una recaptació històrica de 53.950 euros en la subhasta de replaces
La replaça 17 torna a liderar les cotitzacions amb 5.400 euros, seguida de les números 6 i 3
La replaça 17 aconsegueix un altre any més la cotització més alta amb 5.400 euros, seguida de la número 6 i la número 3, amb 4.000 i 3.500 euros respectivament
La tradicional subhasta de replaces per a la temporada de caça d’aus aquàtiques de Cullera es va celebrar diumenge 5 d’octubre, a la Sala Multiusos del Mercat Municipal. L’esdeveniment, que va reunir un gran nombre d’aficionats, va aconseguir una recaptació històrica de 53.950 euros, que es destinarà al manteniment i vigilància del vedat de caça.
La replaça número 17 va ser la més cotitzada amb 5.400 euros, seguida de la número 6 amb 4.000 euros i la número 3 amb 3.500 euros. Altres replaces destacades van ser la 19 (3.450 euros) i la 13 (3.250 euros). Per damunt dels 2.000 euros, es van adjudicar les replaces 8, 11, 27, 14, 18, 28, 15, 22 i 26.
En total, es van subhastar 27 replaces, assegurant la continuïtat d’una tradició que es manté al vedat de Cullera des de 1882 i que cada any possibilita la pràctica cinegètica en els arrossars de l’Albufera.
La temporada cinegètica en el vedat de Cullera preveu 8 tirades entre novembre i gener de 2026. La primera se celebrarà el 29 de novembre, i les tirades tindran lloc tots els dissabtes fins al 17 de gener de 2026.